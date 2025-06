Bleu, l'urgence d'agir

Le cri d'alerte de Christian Estrosi face à l'impact du réchauffement climatique qui menace les océans et les communes côtières. Notre planète bleue est en feu ! Entre canicules, incendies, montées des eaux, tempêtes et inondations dévastatrices, l'ère des mégacatastrophes semble inéluctable. Mais à l'horizon il reste des lueurs d'espoir. Dans ce livre à la fois personnel et politique, qui vous fera voyager des îles Tonga à l'Amazonie, en passant par Paris et Nice, Christian Estrosi défend une conviction : les solutions qui sauveront l'Océan sont les mêmes que celles qui permettront à la France de retrouver son rang. Elles tiennent en une idée : la revanche des territoires.