" Autant être honnête, j'ai adoré mourir. Ou plutôt, être en train de mourir. Et comme ça m'est arrivé deux fois, j'oserais presque dire que je sais de quoi je parle. " Un récit singulier et émouvant, apaisé et lumineux. Sophie Chauveau a rencontré intimement la mort. Elle invoque ici le cortège de celles et ceux qui l'ont quittée et qui s'en vont de plus en plus nombreux au fil des années. Ils ont occupé une place essentielle ou fugitive dans sa vie (Marceline Loridan-Ivens, Maurice Clavel, Honoré, Philippe Sollers...) et ont partagé ses combats, ses indignations et ses engagements féministes et écologistes.