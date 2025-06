Crime en Cornouailles

Un meurtre brutal et un chef-d'oeuvre disparu - une affaire taillée pour Gabriel Allon. Charlotte Blake, éminente professeure d'histoire de l'art à Oxford, est retrouvée sauvagement assassinée sur un sentier de Cornouailles. Est-elle la nouvelle victime du Découpeur, un tueur en série qui terrorise la région ?? Gabriel Allon, appelé à la rescousse par le lieutenant de police Timothy Peel, flaire une autre explication lorsqu'il découvre que l'universitaire était à la recherche d'un Picasso volé pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui d'autre que le célèbre restaurateur d'art et espion légendaire pour retrouver le tableau disparu ?? Surtout si cela suppose de peindre six contrefaçons et de faire équipe avec la plus célèbre violoniste au monde, une voleuse professionnelle et un tueur à gages devenu espion britannique... Des falaises des Cornouailles à l'île de Beauté en passant par le port franc de Genève et le 10 Downing Street, Gabriel Allon se lance à la poursuite d'un nouvel adversaire, plus puissant et dangereux encore. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thibaud Eliroff A propos de l'auteur : Classé no 1 sur les listes de best-sellers du New York Times, Daniel Silva est l'auteur de plus de vingt romans parmi lesquels L'Affaire Caravaggio, L'Espion anglais, La Veuve noire, L'Infiltré de Moscou. C'est sa série "? Gabriel Allon ? ", mettant en scène un espion restaurateur d'art, qui lui vaut la reconnaissance internationale. Son oeuvre est acclamée par la critique et publiée avec succès dans plus de trente pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https : //danielsilvabooks. com