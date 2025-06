Méfions-nous de l'eau qui dort

Les crimes les plus sordides frappent même les plus beaux endroits... Un matin d'août lumineux, alors que les roseaux oscillent dans la brise, un cadavre est retrouvé dans un trou. Le corps du jeune homme ne porte ni marques de coups ni traces de sang. Convaincus qu'ils ont affaire à un meurtre, Jan Leino et Heidi Nurmi remontent la piste d'un groupe d'étudiants qui tournaient quelques semaines auparavant un documentaire sur l'île de Lammassaari, au large d'Helsinki. C'est l'un d'eux, Johannes, qu'on a découvert mort dans la réserve naturelle. Peu après, un autre étudiant, Jeremias, disparaît sans laisser de trace. Saana Havas lance alors un podcast pour documenter l'affaire et aider à retrouver le jeune homme. Car, du côté de la police, l'enquête piétine : Jeremias semble avoir été englouti par la forêt, et la liste des suspects s'allonge. Jusqu'à ce que la piste d'un tueur en série maquillant ses crimes en accidents se précise... Qui est le prédateur qui rôde au fond du marais ?? Traduit du finnois par Fantine Brunel A propos de l'autrice : En cours d'adaptation pour la télévision, la série de la Finlandaise Elina Backman, portée par l'héroïne Saana Havas et lancée avec Quand le roi meurt (HarperCollins France, 2024), s'est écoulée à plus de 100 000 exemplaires et a été traduite dans près de vingt pays. Quand elle n'écrit pas, Elina Backman est directrice de création dans une agence publicitaire. Elle vit à Helsinki.