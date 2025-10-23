Inscription
#Polar

Le fantôme de Versailles

Henri Loevenbruck

ActuaLitté
Une enquête de Gabriel Joly Octobre 1789. La ville gronde et la faim attise les émeutes, quand le Tout-Paris apprend la mort soudaine du célèbre journaliste Gabriel Joly. Le 5 au soir, des milliers de Parisiennes marchent sur Versailles. Bientôt, le palais est pris d'assaut. Dans les couloirs, une silhouette insaisissable hante la Maison du Roi, théâtre d'une série de meurtres. Entraînés au coeur de la tourmente, les compagnons de Gabriel s'unissent pour démasquer le Fantôme de Versailles. Entre intrigues de cour et fureur populaire, chaque indice les rapproche d'une vérité plus dangereuse qu'ils ne l'imaginaient... Tandis que le destin de la monarchie vacille sous l'impulsion des Parisiennes insurgées, l'ombre du colonel Duvilliers resurgit. Son passé cache-t-il le fil d'un complot prêt à renverser l'Histoire ? Le souffle de la Révolution, l'odeur du complot... Un final magistral " Avec Henri Loevenbruck, la petite histoire rencontre la grande et nous emporte ! " Hubert Artus, Le Parisien week-end

Par Henri Loevenbruck
Chez XO Editions

|

Auteur

Henri Loevenbruck

Editeur

XO Editions

Genre

Policiers historiques

Le fantôme de Versailles

Henri Loevenbruck

Paru le 06/11/2025

XO Editions

22,90 €

ActuaLitté
9782374485713
