Une Française à Vegas

Une plongée fascinante dans les coulisses d'un club de strip-tease à Las Vegas. " Il y a des moments de pure magie où le monde extérieur s'efface, ne reste plus alors que l'énergie électrisante entre le public et moi. Des moments de vulnérabilité aussi, lorsque je ressens le poids de leurs attentes, de leurs espoirs et de leurs désillusions. Le strip-tease peut agir comme un miroir de nos émotions et de nos désirs les plus profonds. Je suis devenue à la fois une confidente silencieuse et une artiste passionnée. Ma présence nue sur scène est aussi une manière de défier en douceur les conventions et les idées préconçues concernant la sexualité féminine. Mon but n'est pas de lutter ni de convaincre, mais plutôt de m'inscrire dans une lignée de femmes fortes et indépendantes qui ont utilisé l'art et l'expression pour remodeler leur place dans le monde. " Laly nous ouvre les portes du monde du strip-tease, un univers fascinant où au fil des nuits elle se glisse dans des rôles prédéfinis pour satisfaire les fantasmes des clients. Un espace où chaque interaction est un équilibre précaire entre attirer et repousser, séduire et maintenir une distance. Une danse constante sur le fil du rasoir qui cesse au petit matin, lorsque, forte de ses expériences, de ses rencontres emplies d'humanité, Laly rejoint son autre vie, plus libre et plus forte que jamais. UNE PLONGEE FASCINANTE DANS LES COULISSES D'UN CLUB DE STRIP-TEASE A LAS VEGAS. PARADIS ET ENFER N'ONT JAMAIS ETE SI PROCHES !