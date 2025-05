Dialogue autour d'un féminicide. Le témoignage exceptionnel et rare de deux femmes qui partagent une réflexion émouvante et engagée sur la douleur absolue, la possibilité ou non de vivre " après ", l'hypothèse du pardon, la survivance du lien et bien sûr les combats contre les féminicides ou la prise de conscience du phénomène d'emprise. " Je veux la compter parmi mes enfants quand j'en parle. Quand les gens me posent la question, je veux en parler au présent. Je ne veux pas dire : J'avais une fille, elle s'appelait Salomé . Elle s'appelle toujours Salomé. Elle s'appelle Salomé. " Août 2019, Salomé Garnesson, 21 ans, est étranglée, battue à mort et son corps abandonné sous un tas d'immondices, au fond d'une impasse à Cagnes-sur-mer, par son assassin, celui qu'elle croyait aimer. C'était le 100e meurtre " conjugal " de l'année. Quelques mois plus tard, Sandra Mathieu propose à la mère de Salomé, Muriel Dotta, avec qui elle entretient un lien d'amitié, d'entreprendre un dialogue autour de cette tragédie. L'avocate de la famille impose de surseoir jusqu'à la fin du procès. Mars 2023, Amin M. le meurtrier de Salomé est condamné à la perpétuité. Muriel Dotta et Sandra Mathieu entament alors un long échange passionnant et bouleversant.