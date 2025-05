Mise en scène et coordination de l'intimité

A la suite du mouvement #MeToo, une révolution des pratiques liées à l'intime dans les arts du spectacle est devenue impérative. Mais si la prise de conscience est réelle, rares sont les outils pratiques répondant aux problématiques concrètes que les professionnel·les rencontrent dans leur quotidien. Comment chorégraphier un baiser ou une scène d'intimité sexuelle ? Quels outils permettent de représenter la nudité en respectant les limites de chacun ? Comment travailler avec des mineurs ? Et, au-delà de la mise en scène en elle-même, comment s'assurer qu'un casting ou un lieu de représentation soit un espace sécurisé pour tous (LGBTQ+, personnes racisées...) ? Résolument concret, ce petit guide accompagnera professionnel·les et étudiant·es pour apprendre à repérer les problématiques requérant une attention spécifique, tout en y trouvant les outils pratiques assurant des approches fondées sur le consentement et le respect des limites de chacun.