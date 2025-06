Une macabre découverte secoue Stockholm : un tas d'ossements humains est retrouvé dans le métro, et le squelette pourrait bien appartenir à un financier de renom. Lorsque d'autres restes humains sont retrouvés dans les entrailles de la ville et que le ministre de la Justice disparaît, l'enquête bascule dans une course contre la montre. Un décompte de quatorze jours est amorcé. Qui manipule les fils de la terreur pour viser les plus hautes sphères du pouvoir ? La détective Mina Dabri doit une nouvelle fois compter sur l'aide du mentaliste Vincent Walder.