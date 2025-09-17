Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Le reste du monde

Alexandra Koszelyk

ActuaLitté
A 17 ans, Alya ne pensait pas un jour devoir fuir son propre pays et la terre de sa famille, l'Ukraine. Avec sa petite soeur, elle trouve refuge en France, un monde inconnu où il faut tout réapprendre. Déracinée, éloignée de ses parents et de sa chère grand-mère, elle tente de renouer peu à peu avec la vie d'une lycéenne presque comme les autres. Mais comment avancer, aimer, grandir avec fiché au coeur cet exil et la culpabilité d'avoir tout laissé derrière elle ? Entre ombres et lumières, Alya devra puiser en elle la force de se reconstruire... Le Reste du monde s'inscrit dans une trilogie fleuve où se répondent trois destins de jeunes filles inoubliables : Alya, Jane et Louise. 3 héroïnes nées sous la plume du collectif "Plurielles" formé par Stéphanie Pèlerin, Sophie Noël et Alexandra Koszelyk.

Alexandra Koszelyk
La Doux

|

Auteur

Alexandra Koszelyk

Editeur

La Doux

Genre

Romans, témoignages & Co

Le reste du monde

Alexandra Koszelyk

Paru le 17/09/2025

350 pages

La Doux

19,95 €

ActuaLitté
9782488275255
