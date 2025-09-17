Par-faite. Louise est par-faite. Le sport, les cours, la musique, tout lui réussit. Son destin semble d'ailleurs tout tracé : une année de terminale sans faute, puis la fac de médecine, comme son père. Mais quand sa famille éclate, suite au coming out de son frère jumeau, ses certitudes volent en éclats. Entre pression parentales, attentes sociales et quête d'identité, Louise devra faire un choix : continuer à jouer le rôle de la "bonne fille" ... ou enfin devenir celle qu'elle est vraiment. Une bonne fille s'inscrit dans une trilogie fleuve où se répondent trois destins de jeunes filles inoubliables : Louise, Jane et Alya. 3 héroïnes nées sous la plume du collectif "Plurielles" formé par Stéphanie Pèlerin, Sophie Noël et Alexandra Koszelyk.