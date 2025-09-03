Inscription
#Album jeunesse

Bébé dedans Bébé dehors

Antoine Guilloppé

Antoine Guilloppé est connu pour ses magnifiques albums découpés et son travail autour du noir & blanc. Il le décline ici dans une dialectique forte pour les bébés, celle du dedans et du dehors, du repli protecteur à l'ouverture au monde extérieur. Des images puissantes, au fort pouvoir évocateur, et un texte poétique sollicitent les cinq sens pour une lecture sensorielle ! Un livre réalisé en partenariat avec les équipes de la Cité des bébés et des éditions de la Cité des sciences et de l'industrie. Cet album a également reçu le soutien des Editions de la Salamandre.

Par Antoine Guilloppé
Chez La Doux

Auteur

Antoine Guilloppé

Editeur

La Doux

Genre

Tout-carton

Paru le 03/09/2025

22 pages

La Doux

14,95 €

9782488275057
© Notice établie par ORB
