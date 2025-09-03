Bébé dedans Bébé dehors

Antoine Guilloppé est connu pour ses magnifiques albums découpés et son travail autour du noir & blanc. Il le décline ici dans une dialectique forte pour les bébés, celle du dedans et du dehors, du repli protecteur à l'ouverture au monde extérieur. Des images puissantes, au fort pouvoir évocateur, et un texte poétique sollicitent les cinq sens pour une lecture sensorielle ! Un livre réalisé en partenariat avec les équipes de la Cité des bébés et des éditions de la Cité des sciences et de l'industrie. Cet album a également reçu le soutien des Editions de la Salamandre.