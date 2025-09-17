A 17 ans, Jane ne rêve que d'une chose : décrocher les étoiles... en cuisine. Elève dans un lycée hôtelier réputé, elle enchaîne les cours et les stages avec une détermination sans faille. Mais dans l'univers exigeant de la gastronomie, le talent ne suffit pas. Paralysée par sa timidité et le trac, Jane doit apprendre à faire entendre sa voix, même au sein de sa propre famille. Entre passion, doutes et quête d'identité, son parcours sera celui d'un combat pour exister... et briller à sa façon. Le Songe du homard s'inscrit dans une trilogie fleuve où se répondent trois destins de jeunes filles inoubliables : Jane, Alya et Louise. 3 héroïnes nées sous la plume du collectif "Plurielles" formé par Stéphanie Pèlerin, Sophie Noël et Alexandra Koszelyk.