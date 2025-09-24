Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Draculours

Bérengère Delaporte, Drac, Alain Pozzuoli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Françoise, la chauve-souris, en est sûre : Draculours est un vampire. Mais il est aussi très doux, très poilu, très inoffensif comme tous les ours en peluche. Rien de très effrayant donc. Pourtant Françoise n'a pas dit son dernier mot ! Ni une, ni deux, elle s'engage, aux côtés de Célassié - une sacrée gousse d'ail ailée - à faire de Draculours le plus terrifiant vampire de la décennie ! Et pour cela, quoi de mieux qu'une visite inopinée chez Dracula himself... Entre road movie, quête d'identité et aventures picaresque drôlissimes, Draculours désuira un large public".

Par Bérengère Delaporte, Drac, Alain Pozzuoli
Chez La Doux

|

Auteur

Bérengère Delaporte, Drac, Alain Pozzuoli

Editeur

La Doux

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Draculours par Bérengère Delaporte, Drac, Alain Pozzuoli

Commenter ce livre

 

Draculours

Bérengère Delaporte

Paru le 24/09/2025

96 pages

La Doux

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488275309
9782488275309
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.