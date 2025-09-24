"Françoise, la chauve-souris, en est sûre : Draculours est un vampire. Mais il est aussi très doux, très poilu, très inoffensif comme tous les ours en peluche. Rien de très effrayant donc. Pourtant Françoise n'a pas dit son dernier mot ! Ni une, ni deux, elle s'engage, aux côtés de Célassié - une sacrée gousse d'ail ailée - à faire de Draculours le plus terrifiant vampire de la décennie ! Et pour cela, quoi de mieux qu'une visite inopinée chez Dracula himself... Entre road movie, quête d'identité et aventures picaresque drôlissimes, Draculours désuira un large public".