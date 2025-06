Marketing et commercialisation du livre

Auteurs, éditeurs, diffuseurs, attachés de presse, libraires... c'est dans l'équilibre de ces talents que naît la magie de l'édition. Car, dans un marché saturé et en constante mutation, la visibilité d'un livre ne se décrète pas : elle se construit, en librairie comme sur les réseaux sociaux. Comment transformer une oeuvre en succès commercial ? Comment bâtir une stratégie alliant les fondamentaux de l'édition aux leviers incontournables du marketing digital ? Cet ouvrage est le premier guide stratégique consacré à la commercialisation et au marketing du livre, abordant de manière concrète et pratique les spécificités des marchés français et québécois. A travers des études de cas, des témoignages d'experts et des stratégies adaptées aux enjeux actuels, découvrez comment : - comprendre le rôle fondamental de chaque acteur du marché du livre ; - maîtriser les leviers du marketing-mix spécifique au livre, de la conception à la promotion ; - exploiter les réseaux sociaux et les tendances digitales pour maximiser visibilité et ventes ; - développer des stratégies de diffusion efficaces et adaptées à chaque marché ; - façonner une identité d'auteur forte comme levier stratégique de différenciation ; - anticiper les mutations du secteur et ajuster sa stratégie en temps réel. Que vous soyez auteur, éditeur, libraire ou attaché de presse, ce guide vous offre des outils concrets et des méthodes éprouvées pour naviguer avec succès dans un secteur où la stratégie marketing est devenue essentielle.