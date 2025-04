Genica Athanasiou

Depuis son enfance, Alice se nourrit des contes de fées, des livres des frères Grimm et des films de Walt Disney. Elle croit réellement en ces histoires d'illusions ouatées et s'obstine à chercher son prince charmant dans chaque garçon ou homme qui croise son chemin et fait battre son coeur. Mais aucun ne parvient jusqu'à la fin de l'histoire : " Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. " Entre rêve et réalité, comment trouver ses repères dans la vie qui s'offre à elle, cette vie qui va la rattraper et la faire tomber de haut ? Faut-il croire en ses rêves obstinément, s'y accrocher désespérément pour essayer de ne pas renoncer totalement à la part d'enfance qui subsiste en elle ? Oh Alice, réveille-toi, c'est l'heure de grandir ! Mais Alice ne veut pas renoncer... Si les princes charmants n'existent pas, les anges, peut-être, veillent...