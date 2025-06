Le final tendre et émouvant de la saga phénomène aux 700 000 lecteurs. 1955. Quatre ans après la disparition d'Olof, Betty élève seule leurs deux enfants, Anders et Martina. A maintenant dix-sept ans, celle-ci a quitté l'école pour se consacrer pleinement à sa prometteuse carrière de chanteuse lyrique. Ses journées sont rythmées par les leçons de chant et ses questions, de plus en plus insistantes : comment ses parents se sont-ils rencontrés ? Pourquoi porte-t-elle le prénom de Martina ? Alors que Betty peine à lui dire la vérité, Martin, qu'elle a banni de ses pensées, revient dans son existence. Toujours soucieux d'offrir le meilleur à Martina, il organise pour elle un séjour à Venise, et propose à Betty d'accompagner sa fille... et de l'y retrouver. Le jour où tout bascule pour Martina, Betty est contrainte d'affronter son passé et de faire un choix. Que souhaite-t-elle pour son avenir ? Osera-t-elle aimer et être aimée à nouveau ? Dans ce quatrième et dernier tome, Betty explore la profondeur du lien mère-fille, la puissance de l'amour et la force du pardon. Traduit du suédois par Carine Bruy A propos de l'autrice : Katarina Widholm est née en 1961 dans le Hälsingland. Elle s'est lancée dans l'écriture avec des livres pour enfants. La Fille du Hälsingland est son premier roman pour adultes. Cette saga familiale, dont Le Dernier Choix de Betty est le dernier tome, a déjà convaincu près de 700 000 lecteurs en Suède. Un succès retentissant.