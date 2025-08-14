Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Mathématiques, Informatique PSI

William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les meilleurs corrigés de concours (e3A, CCINP, Centrale, Mines, X) Les sujets de concours constituent le meilleur entraînement aux concours. Ils permettent de comprendre le cours en le mettant en oeuvre, d'améliorer sa technique et d'identifier les méthodes spécifiques aux problèmes et aux concours. Travailler seul sur les énoncés n'est toutefois pas un bon calcul : c'est en observant comment font les meilleurs que l'on progresse le plus vite. Les auteurs et relecteurs des corrigés H&K ont réussi les ENS ou Polytechnique ; ils partagent avec vous leurs méthodes et leur savoir-faire. Leurs corrigés sont clairs, expliqués à fond et exempts d'erreurs. Ne gaspillez pas votre temps : choisissez la qualité ! - Corrigés très détaillés - Vue d'ensemble du sujet - Indications - Méthodes et astuces - Rappels - Formulaires - Fréquence des thèmes

Par William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert
Chez H&K

|

Auteur

William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert

Editeur

H&K

Genre

Mathématiques Prépas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mathématiques, Informatique PSI par William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert

Commenter ce livre

 

Mathématiques, Informatique PSI

William Aufort, Benjamin Monmege, Vincent Puyhaubert

Paru le 14/08/2025

312 pages

H&K

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351414262
9782351414262
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.