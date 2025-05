Le grand-duc sandor et autres fables

Qui a dit que les fables étaient ringardes ? Ce genre littéraire, patrimoine culturel commun depuis des générations et formidable matrice de notre imaginaire, est plus que jamais recommandé pour expliciter le jeu des relations sociales, familiales, amicales, amoureuses. Comment le Dr Georges Lewkowicz est-il venu à la fable ? Ce ponte en médecine psychiatrique, grand défenseur d'une pratique humaniste et protectrice de sa discipline, déjà auteur de deux essais, passionné de littérature, de philosophie et de musique, a décidé de prendre la plume pour ses petits-enfants et leurs contemporains. Il sait que les enfants sont des penseurs nés, qu'ils se posent sans cesse des questions sur le monde, sur leur propre place, et qu'ils sont capables de bousculer les adultes dans leurs certitudes. A travers treize fables illustrées par Ray Clid dans le style interprétatif et humoristique du dessin de presse, le docteur Georges Lewkowicz aborde des notions-clés de la psychologie et de la philosophie telles que la liberté, la théorie et l'expérience, la culture et l'instinct, l'émancipation, l'amour-propre, le libre arbitre, les sentiments... Simples et intemporelles, ces fables s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants dès 5 ans pour un moment de lecture complice entre générations, dans une langue raffinée héritée de ce genre littéraire. On y découvre des héroïnes et des héros drôles et attachants issus du monde animal. Leurs aventures mettent en scène les expériences universelles de la vie psychique, affective et sociale dans lesquelles les lecteurs de tous âges ne manqueront pas de se reconnaître ! EXTRAITS " Tu as des contraintes, Zolaf, mais aussi une part de liberté. C'est l'alliance de tes contraintes et de ta liberté qui te permettra de trouver des solutions innovantes. C'est ainsi que se forme le libre arbitre?! (...) " " En grandissant, sa soif de connaissance ne fit que croître et bientôt, même les plus savants se révélèrent incapables de répondre à ses questions. Silex comprit qu'il était temps d'apprendre par lui-même. (...)" " Il faut savoir que les animaux parlaient un langage commun, qui s'était enrichi de tous les prolongements nécessaires à la survie et au développement de chaque espèce. Par exemple, les oiseaux usaient d'un riche lexique pour parler des propriétés de l'air et du vent? : vitesse, direction, turbulence... Ce qui n'était pas le cas des suricates, qui, eux, possédaient un vocabulaire ingénieux pour désigner la nature du sol? : meuble, sec, boueux... Quant à la communauté de Silex, à force de jacasser, elle avait inventé des mots pour qualifier les sentiments. (...)"