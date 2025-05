Ce que nous appelons encore la "ville" est une forme qui s'efface. L'agglomération géante de Lagos ou celle qui s'étend de Hong Kong à Canton, aussi peuplée que la France, ne sont pas des versions agrandies de nos métropoles occidentales. Un immense continuum territorial émerge, englobant aussi bien les grandes cités, du nord et du sud, que les villes moyennes, les anciennes campagnes, les déserts et les forêts. Il forme un "après la ville" qui devient "la substance même de notre monde" . En dix chapitres novateurs, nourris d'histoire longue, d'exemples locaux et de données mondiales, Pierre Veltz décrit les interdépendances de ce nouveau monde, les flux financiers et matériels - énergies, déchets, mobilités, alimentation, microbes - qui l'irriguent. Et ouvre des perspectives en bousculant des idées reçues, sur l'impact écologique des concentrations urbaines, ou encore sur les inégalités sociales, souvent plus criantes au sein des mégapoles qu'entre les territoires. Il alerte sur les sécessions choisies des plus puissants, les relégations forcées des plus pauvres et les effets délétères des marchés fonciers non régulés. Un livre pour comprendre notre monde saisi par l'urbanisation généralisée, et pour l'habiter de manière plus juste et plus sûre. Pierre Veltz est ingénieur, économiste et sociologue. Il a notamment publié au Seuil/ "La République des idées" : La Société hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme productif (2017) et L'Economie désirable. Sortir du monde thermo-fossile (2021).