" assis sur un banc près de l'église mon pépé Fernand me fait un signe où est Camille Pépé je lui lance elle n'est pas encore arrivée fils mais entre donc et danse " Une poésie poignante de simplicité, par le poète du monde réel et de la France décentralisée. Né en 1975 à Limoges, cofondateur avec Sylvain Courtoux des éditions Poésie Express, et avec Charles Pennequin du collectif L'Armée Noire, Jérôme Bertin a, depuis son premier livre Babylone-Centre (Le Corridor Bleu), publié plusieurs recueils aux éditions Al Dante et Rage Tendre et Wanted Stéphane Guivarc'h aux éditions Au diable vauvert.