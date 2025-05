Addicted to You

ELLE EST ACCRO AU SEXE. LUI A L'ALCOOL... LEUR SEULE MANIERE DE S'EN SORTIR : TOUCHER LE FOND. Personne ne pourrait soupçonner le secret de Lily Calloway. Dans les bars, pendant que les autres sont sur la piste de danse, Lily, elle, est aux toilettes. Pour baiser. Des coups d'un soir torrides, dont elle a honte et qu'elle regrette aussitôt le lendemain. Il se trouve que la seule personne dans la confidence se livre à un penchant tout aussi inavouable : pour Loren Hale, sa meilleure amie est sa bouteille de bourbon. Lily n'est pas loin derrière. Cela fait trois ans qu'ils font semblant d'être en couple, cachant leurs addictions respectives à leurs familles. Mais alors qu'ils croulent sous le poids de leurs secrets, Lily et Loren s'accrochent à leur relation destructrice et commencent à se demander si une vie ensemble, pour de vrai, ne serait pas préférable au mensonge. Et si le véritable vice de chacun était l'autre ? ADDICTED, LA SAGA NEW ADULT CULTE POUR DES MILLIONS DE LECTEURS A TRAVERS LE MONDE ! Autrices best-seller du New York Times, ?? Krista et Becca RITCHIE sont jumelles - l'une nerd et l'autre geek - et partagent une passion commune pour l'écriture. Elles combinent leurs pouvoirs mentaux depuis l'enfance et n'ont jamais arrêté de raconter des histoires depuis. Elles adorent les super-héros, les personnages avec des failles et l'amour entre deux âmes soeurs. Addicted, leur série romance new adult, est devenue culte pour des millions de lectrices à travers le monde.