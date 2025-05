"En tant que Raconteuse, comme certains m'ont surnommée là-bas, [... ] dans une contrée où la transmission orale est primordiale, je me suis inscrite à mon humble échelle dans cette tradition d'écoute et de conte, d'abord en prêtant l'oreille, puis en transcrivant ces dits d'humains et d'herbes, de bêtes et de couteaux". A Quinhagak, un village Yup'ik en Alaska, Charlotte Fauve et Claire Houmard ont participé un mois durant à des fouilles archéologiques "de sauvetage" . Dans ce journal d'urgence, Charlotte Fauve raconte ces journées d'excavation auxquelles participe la communauté, dans un combat contre le temps, la tourbe et les vagues. A cette plongée dans le quotidien d'une fouille et d'un village, Claire Houmard apporte son éclairage scientifique et replace chaque découverte dans l'histoire plurimillénaire du peuple Yup'ik. Il s'agit, pour les autrices, de saisir in extremis le passé - détruit en partie par la colonisation et menacé par le dérèglement climatique - avant qu'il ne soit emporté pour de bon. C'est une lutte contre la crise écologique et sociale, une lutte contre l'Usteq : l'usure du monde. Charlotte Fauve est journaliste à Télérama et autrice. Elle a contribué à plusieurs ouvrages et documentaires sur le paysage et les jardins, dont Botaniste (Grasset, 2019, avec Marc Jeanson). Claire Houmard est archéologue, rattachée à l'université Marie et Louis Pasteur. Elle dirige depuis 2022 le projet "? Yup'ik ? " soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la Villa Albertine.