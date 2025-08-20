Inscription
#Essais

Animez vos réunions !

Julia Kalfon

ActuaLitté
ANIMER UNE REUNION EFFICACE, CA S'APPREND ! Réunion d'équipe, séance de créativité, groupe d'étude, visioconférence ou format hybride... toutes les réunions ne se ressemblent pas, et leur animation non plus ! Ce guide pratique et accessible vous accompagne pas à pas pour : - identifier les différents types de réunions et leurs objectifs ; - choisir la bonne posture d'animation ; - préparer efficacement vos séances ; - gérer les dynamiques de groupe et les situations délicates ; - utiliser les outils numériques pour animer à distance ou en mode hybride. Enrichie et mise à jour, cette troisième édition intègre les nouveaux enjeux du travail à distance et vous donne les clés pour réussir vos réunions, quel que soit le contexte. Cet ouvrage est indispensable pour toute personne amenée à animer un groupe, ponctuellement ou régulièrement !

Par Julia Kalfon
Chez Dunod

|

Auteur

Julia Kalfon

Editeur

Dunod

Genre

Management

Animez vos réunions !

Julia Kalfon

Paru le 27/08/2025

256 pages

Dunod

19,90 €

ActuaLitté
9782100858958
