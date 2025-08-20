Animez vos réunions !

ANIMER UNE REUNION EFFICACE, CA S'APPREND ! Réunion d'équipe, séance de créativité, groupe d'étude, visioconférence ou format hybride... toutes les réunions ne se ressemblent pas, et leur animation non plus ! Ce guide pratique et accessible vous accompagne pas à pas pour : - identifier les différents types de réunions et leurs objectifs ; - choisir la bonne posture d'animation ; - préparer efficacement vos séances ; - gérer les dynamiques de groupe et les situations délicates ; - utiliser les outils numériques pour animer à distance ou en mode hybride. Enrichie et mise à jour, cette troisième édition intègre les nouveaux enjeux du travail à distance et vous donne les clés pour réussir vos réunions, quel que soit le contexte. Cet ouvrage est indispensable pour toute personne amenée à animer un groupe, ponctuellement ou régulièrement !