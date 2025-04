Une saison à l'atelier de poterie

Une ode à la magie de ce que l'on créé ! Après des mois enfermée chez elle suite à un burn-out, Jeongmin entre par hasard dans l'atelier de poterie de son quartier. Accueillie par l'odeur de l'argile et du café, elle s'y sent revivre. Alors que ses créations révèlent leur beauté à la chaleur du four, son coeur se réchauffe peu à peu au contact des habitués de l'établissement. Véritable phénomène d'édition, ce roman rend hommage à l'art-thérapie et à son pouvoir apaisant.