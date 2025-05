Buffalo Blues

Traduit de l'américain par Marc Boulet A la veille du 4 Juillet , dans la vallée de la Madison, la shérif Martha Ettinger et son adjoint Harold Little Feather enquêtent sur une horrible scène de crime, aux Palisades Cliffs. Un troupeau de bisons est tombé dans le vide. Ont-ils été victimes d'une crise de panique, ou bien d'une pratique de chasse rituelle vieille de milliers d'années ? La personne qui pourrait répondre, un Indien, n'est plus en état d'être interrogé : il gît mort parmi les bisons. Plus haut dans la vallée, le peintre pêcheur à la mouche et enquêteur occasionnel Sean Stranahan est engagé par la belle Ida afin de retrouver son ancien amoureux. Une enquête qui semble n'avoir aucun rapport avec la chute, jusqu'à ce que les investigations de Sean le mènent précisément à cet endroit.