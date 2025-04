TOUTES LES EPREUVES - Epreuves écrites d'admissibilité : Rédaction d'un rapport (externe et interne) / Réponse à des questions sur un texte (externe). - Epreuves d'admission : Tests psychotechniques / Entretien avec un jury / Epreuves sportives. LA PREPARATION PAS A PAS POUR REUSSIR - Les infos utiles : tout ce qu'il faut savoir - de l'inscription au jour J. - Les connaissances : tout le cours à maîtriser sous forme de fiches synthétiques. - Les bonnes méthodes : toute la méthodologie et les conseils pour progresser. - Les entraînements : des QCM, des exercices et des annales corrigés pour s'évaluer. - Les PLUS offerts : des sujets d'annales corrigés à télécharger sur dunod. com.