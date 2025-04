Pays d'Orléans, fin 1814. Les complots et les procès en sorcellerie règnent sur cette époque sombre. Sur les rives de la Loire gelées par l'hiver, on retrouve des corps lacérés : la légende de la Bête d'Orléans, un loup monstrueux qui rôderait, s'empare des esprits... Fin du Premier Empire. Entre les rives de Loire et la plaine de Beauce, des cadavres sont retrouvés, le corps atrocement entaillé. Médecins et survivants sont formels : le temps des loups, des loups monstrueux semble bien revenu. La mort rôde, la terreur gagne les campagnes et les villes, les pouvoirs publics nouvellement rétablis au service des Bourbons doivent agir. Pourtant on raconte d'autres légendes, plus sombres, plus fantastiques, et les autorités surveillent les agitateurs de tous bords. Le doute s'empare d'Adelphe de Mézières, jeune apprenti naturaliste qui, à mesure de ses interrogations, va tenter d'intéresser ses proches aux incohérences de la situation en s'appuyant notamment sur les connaissances d'un vieux savant misanthrope et de sa nièce, Carolange, dont il est amoureux. Il n'est cependant qu'au début de ses frayeurs et ses surprises. La Terre des égorgés livre le récit d'un monde où les complots, les accusations de sorcellerie, le fanatisme religieux et la violence illustrent les inquiétudes d'une nation vaincue, ballotée entre les changements de régimes politiques et meurtrie par l'invasion des armées étrangères. Cette fresque flamboyante raconte aussi la destinée de femmes prises dans la tourmente des événements, qui essaient de survivre à la vindicte populaire ou veulent pleinement apporter leur contribution à l'Histoire en train de s'écrire.