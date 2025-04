La Nouvelle-Angleterre et ses cottages gris perle, le cri des goélands, un phare rouge et blanc. Et puis eux, pulls torsadés, sourires immaculés... la mythologie nord-américaine dans toute sa splendeur. Eux, ce sont les Kennedy. Dont on sait tout. Vraiment ? Mais qui sont Carolyn et John ? Lui est " l'homme le plus sexy de la planète " , selon la presse américaine. Elle, si belle et mystérieuse, a fait dire à Ralph Lauren devant ses stylistes : " Quand vous concevez un vêtement, pensez à Carolyn Bessette. " Un mariage légendaire sur une île déserte et le conte de fées qui vire au cauchemar. Carolyn et John se déchirent, la drogue et l'adultère s'en mêlent. Dans une ultime tentative pour sauver leur union, John supplie Carolyn de l'accompagner au mariage de sa cousine. Elle refuse. Sa soeur finit par la convaincre, et l'avion décolle dans le ciel crépusculaire... Un récit fitzgéraldien, dans tous les sens du terme. Louis-Henri de La Rochefoucauld, Lire magazine. Stéphanie des Horts retrace avec subtilité et ferveur l'histoire d'un couple mythique. Marie Rogatien, Le Figaro magazine. Trophée de la biographie Gonzague Saint-Bris.