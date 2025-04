Tout en ayant construit sa stratégie politique autour de l'union de la gauche, François Mitterrand a conservé des amitiés aussi secrètes que sulfureuses. Pierre de Bénouville (éminence grise de Marcel Dassault), André Bettencourt (ministre et deuxième fortune française par sa femme) et François Dalle (longtemps P.-D.G. de L'Oréal) : rarement une bande d'amis avait-elle joué un si grand rôle dans l'histoire. Leur ambition balzacienne, soudée par la guerre, le passage à Vichy, puis la Résistance, a quelque chose de fascinant ; ces hommes n'ont cessé de se faire la courte échelle. En s'appuyant sur des archives et des témoignages inédits, Sébastien Le Fol nous raconte comment un clan, après mai 1981, a tiré les ficelles de la politique et des affaires pendant quinze ans, héritage encore largement d'actualité aujourd'hui.