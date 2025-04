L'âme du chien

Celui qui étreint l'âme du désert, qui chevauche et détruit les mondes n'a que peu de pitié pour ses ennemis et son peuple. Du haut de Salabanka, la ville dorée, il s'enorgueillit du destin que l'oracle lui a confié. Alors, quand la sibylle lui ordonne de trouver un bras droit, il s'exécute. Il lui faut un guerrier à l'âme de chien prêt à tout pour accomplir son avenir glorieux... Mais la prophétie est-elle réellement comprise par celui qui l'a reçue ? "C'est une masterclass de fantasy [... ], c'est beau, ça fait voyager, c'est incroyable". Hugo - Librairie Des livres et nous.