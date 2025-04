La vie n'est pas un roman de Susan Cooper

Après les succès de L'Enterrement de Serge et de Clara lit Proust , la nouvelle comédie de Stéphane Carlier " Je l'ai tué. Aidez-moi s'il vous plaît. " Que feriez-vous si vous étiez une romancière britannique établie à Paris, auteure de thrillers sanglants lus dans le monde entier, et qu'un beau matin d'avril, alors que vous vous préparez à vous rendre au Salon du livre de Monaco pour y recevoir un prix, l'une de vos lectrices vous contactait via Instagram pour vous apprendre qu'elle a tué un homme quelques heures plus tôt ? Susan Cooper, elle, n'a pas hésité longtemps...