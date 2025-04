Dernières ré/jouissances et charmantes offenses

Prolongement de chroniques et de portraits publiés dans Libération, ce recueil est une balade fantasque, jazzy et impertinente. Luc Le Vaillant se souvient des horizons balnéaires, se moque des censeurs et pleure Charlie en embrassant d'autres abominables pervertis. Il célèbre Emmanuelle avant Sylvia Kristel comme Catherine Deneuve en Belle de jour. Gaucher parfois contrarié, il peut en appeler à un Etat dealer ou s'interroger sur son pacifisme en haillons tout en ferraillant avec soumis communautaires, islamistes à couteaux et néo-féministes victimaires. Cet essai politique, sentimental et poétique n'est autre que la guerre du goût d'un social libertaire et d'un anticlérical libertin, un manifeste contre tous les obscurantismes. Breton de bord de mer, Luc Le Vaillant a fait de la régate, un peu de politique et beaucoup de journalisme. Ses portraits de la "Der" de Libé épinglent l'éphémère, la beauté et l'intelligence. Et sa chronique hebdomadaire, où il n'en fait qu'à sa fête, est, au choix, tendre, mélancolique ou piquante. Prix Albert Londres, il a notamment publié La Vie rêvée des filles aux éditions Fayard.