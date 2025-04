Nos héritages

A travers un voyage dans l'espace et le temps, retraçant la naissance et les progrès de l'humanité - qu'ils soient techniques, moraux, spirituels ou juridiques - l'auteur entrelace son propre parcours de vie avec ses découvertes, ses joies et ses peines. Ce récit personnel et universel lui permet d'explorer les grandes questions que lui pose son fils : " Comment grandit-on ? ", " A quoi sert la vie, papa ? " et " Est-ce que c'était mieux avant ? ". Un roman graphique riche et profondément humaniste, magnifié par les dessins délicats et les couleurs éclatantes de Fred Bernard.