NOUVEAUTE 2025 Deux mains, dix doigts. Un doigt, une couleur. A chaque page, des jeux à faire avec tes doigts. Avec tes mains, avec tous tes doigts et même avec tes paumes, tu vas montrer, cacher, chatouiller et bien plus encore. Arriveras-tu à relever tous les défis que le livre te propose ? Un livre interactif pour s'amuser avec ses mains et, l'air de rien, apprendre des verbes d'action et jouer avec les onomatopées.