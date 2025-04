Son nom est dans tous les esprits, ses exploits ont traversé les siècles, mais qui connaît véritablement l’histoire de Robin des Bois? Aristocrate spolié de ses biens et de ses titres, justicier aux méthodes peu conventionnelles, gentleman au noble cœur, Robin a juré de protéger les faibles et d’organiser la résistance contre le féroce shérif Fitz-Alwine, qui terrorise les habitants de Nottingham. Pour échapper à sa vindicte, le héros peut compter sur ses fidèles amis – Will l’Écarlate, Petit-Jean, frère Tuck et les autres. De sa naissance à sa mort, découvrez dans ce roman la vie du plus célèbre archer de la forêt de Sherwood! Création Studio Flammarion Illustration: Tofdru © Flammarion