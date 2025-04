Trois ans sur la dunette

Le récit d'un voyage incroyable autour du monde à bord d'un trois-mâts de légende. Trois années d'aventures exceptionnelles, 100 000 kilomètres parcourus sur les mers du globe, huit grandes expéditions sur tous les continents, ainsi peut se résumer l'odyssée unique du trois-mâts La Boudeuse autour du monde entre 2004 et 2007. Son capitaine, Patrice Franceschi, nous entraîne à la rencontre des "peuples de l'eau" , de l'Amazonie à l'île de Pâques et des Célèbes aux mers du sud, à la poursuite d'un vieux rêve de liberté qui parle à chacun d'entre nous. "C'est vivant, enthousiasmant, et si on ne se retenait pas, on partirait à l'abordage tout de suite". Le Routard Ecrivain, aviateur et marin, Patrice Franceschi partage sa vie entre écriture, aventures et engagements. Il est notamment l'auteur de Dernières nouvelles du futur , d' Ethique du samouraï moderne , de Patrouille au Grand Nord et de Toutes les routes possibles . Il a obtenu le prix Goncourt de la nouvelle pour Première personne du singulier .