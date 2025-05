Une nouvelle aventure du Service Action qui nous entraîne cette fois au coeur du Moyen-Orient et de la guerre... 24 octobre 2023. Quinze jours après le massacre du Hamas en Israël, le chef de l'Etat se rend au Proche-Orient. Tour à tour, le président de l'Autorité palestinienne, le raïs égyptien et le roi de Jordanie lui glissent un nom providentiel pour stopper la spirale infernale. Héritier d'une mystérieuse confrérie, gardienne du tombeau du Christ, le " Chevalier de Jérusalem " gère aussi les fortunes les plus sulfureuses. Mollahs iraniens, Eglise, dirigeants israéliens, du Hamas, narcos... il tient les puissants de ce monde par ce qui compte le plus pour eux : leur fric. Mais il a disparu. " Jupiter " confie alors à Athéna, cheffe du SA, une mission ultra-sensible : retrouver et protéger le Chevalier. De Dubaï au labyrinthe secret de Jérusalem, de Khartoum au Caire, des palais du Vatican et de Téhéran aux souterrains de Gaza, les combattants clandestins de la DGSE sont déployés contre des ennemis cruels, au service d'une paix impossible. Plongez au coeur du Service Action, l'unité spéciale de la DGSE en charge des opérations les plus secrètes, clandestines et illégales de la République.