L'irrésistible appel de la vengeance

La situation d'Amanda n'est pas optimale. Sa carrière d'auteur de polars s'est enlisée, son mari l'a quittée, son nouveau compagnon l'agace et elle a tendance à boire un verre de trop. En attendant des jours meilleurs, elle anime un atelier d'écriture de roman policier. On y rencontre notamment Rutger, le beau tennisman, Vanessa, la cougar pomponnée, Giovanni, le romantique octogénaire, et Ludovica, l'agent d'Amanda. Chapitre après chapitre, professeure et élèves imaginent leur intrigue retorse, tandis que se tisse celle des passions qui les lient les uns aux autres. Car un roman peut parfois en cacher un autre...