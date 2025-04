Les (r)évolutions de la lecture

La lecture profonde, longue et complexe disparaît au profit d'une lecture plus immédiate. L'image fait irruption partout, comme le montre le triomphe des mangas et des BD. La lecture éclectique est remplacée par une spécialisation dans un genre donné. Les temps de lecture de livres se réduisent (ou se métissent) au profit du temps d'écran. Le livre audio fait une percée remarquée - mais relève-t-il de la lecture ? Pourtant, on n'a jamais autant lu, en tous cas en ligne. La littérature jeunesse se porte bien. Des communautés soudées fourmillent de recommandations de titres. Des Instagrammeuses stars font vendre des centaines d'exemplaires et les rayons mangas des librairies sont peuplésd'ados. Doit-on en déduire que cette lecture en pleine (r)évolution est avant tout marquée par unerupture générationnelle ? Que l'image et le son représentent l'avenir de la lecture ? Et comment donner le goût de lire de tout ? Autant de questions - parmi d'autres - qui sont abordées dans ce livre.