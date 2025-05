Le livre que les animaux ont voulu interdire ! Grâce aux textes documentés et malicieux de Minh Tran Huy et aux dessins ravageurs de Jul, voici enfin révélée TOUTE la vérité sur la vie sexuelle des animaux. Dans ce livre mêlant connaissance et humour, vous découvrirez que la libellule a un pénis-cuillère, que la cane possède un vagin-labyrinthe, et que le dauphin est le plus grand des obsédés sexuels. Avec Trente millions d'orgasmes , vous ne verrez plus jamais du même oeil chats, marmottes ou girafes, les gracieux flamants roses ou les mignons bonobos... Instructif, délirant et poétique : et si nous y trouvions de l'inspiration ?