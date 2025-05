Les lueurs de l'outre-monde

Dans le Japon du XIXe ? siècle, un médium et des petits démons s'allient pour délivrer les âmes des fantômes errants sur terre. An 19 de l'ère Meiji, la chaleur estivale s'est installée et le chant des cigales résonne dans l'air... Torasuke, un enfant démon et son partenaire Ushimatsu sont chargés de collecter les âmes des humains dont l'heure a sonné, tout en restant invisibles aux yeux des mortels. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'un nommé Sôma les interpelle ! A la demande de cet homme hors du commun, Torasuke, qui n'avait jamais eu de contact avec les gens de " ce monde ", s'embarque dans une grande aventure pour... chasser les fantômes !