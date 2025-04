Le tour du monde en 80 jours

Rejoins le gentleman anglais Phileas Fogg et son fidèle domestique Passepartout et vis avec eux leur incroyable aventure autour du monde ! Réussiront-ils à traverser l'Asie, les Etats-Unis et l'océan Atlantique, et à revenir en Angleterre en seulement 80 jours ? C'est un pari fou car les obstacles et les rebondissements seront nombreux, et il faudra se méfier d'un détective soupçonneux et très collant, mais le voyage sera inoubliable ! Si tu aimes les aventures palpitantes et que tu rêves de découvrir des pays lointains, cette adaptation du chef-d'oeuvre de Jules Verne te passionnera !