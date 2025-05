Vous aimez Taxi Driver ? Eddie Miles est taxi de nuit à Chicago. C'est un homme solitaire, qui connaît chaque recoin de la ville, depuis les quartiers les plus huppés jusqu'à ceux où il est devenu dangereux de s'aventurer. Du crépuscule à l'aube, chacune de ses courses est une nouvelle aventure, parfois heureuse, parfois périlleuse. Alors qu'un mystérieux tueur s'en prend aux chauffeurs de taxis, Eddie essaie tant bien que mal de ne pas se laisser gagner par la violence qui gangrène la ville. Jusqu'au jour où celle-ci l'atteint personnellement : il sauve de justesse une jeune prostituée passée à tabac, et un de ses meilleurs amis est victime du tueur. Eddie décide alors de prendre les choses en main... Jack Clark a été chauffeur de taxi à Chicago pendant plus de trente ans. D'où le réalisme hallucinant qui habite cette chronique d'une ville la nuit. L'auteur y aborde d'une façon complètement inédite la fracture sociale, le racisme, la violence des métropoles, mais aussi la solidarité nécessaire pour y faire face. Taxi de nuit est également un roman noir à l'écriture électrique, au suspense omniprésent. " Mon roman préféré de l'année. " Quentin Tarantino " Un pur bijou ! " The Washington Post