Le mystère de la maison aux trois ormes

Comment résoudre un meurtre si personne ne l'a commis ? Un whodunit à tiroirs, ou comment une scène de crime peut en cacher une autre... Le commissaire Forestier est appelé en urgence par Yves de Montalabert, un aristocrate qui a reçu des lettres de menace et craint pour sa vie. Le policier se rend chez lui, au coeur de la campagne normande, pour démasquer le corbeau. Mais à sa grande surprise il découvre que le comte a invité quatre personnalités à se joindre à eux : un jeune journaliste en vogue, la femme d'un riche industriel, un médecin des beaux quartiers et un général ayant l'oreille du pouvoir. Des convives bien sous tous rapports. Du moins en apparence... Le soir même, le comte est assassiné brutalement dans son bureau, alors que porte et fenêtres sont verrouillées de l'intérieur. Qui plus est, tous les invités possèdent un alibi irréfutable. Confronté au plus déroutant des mystères de chambre close, Forestier prend l'affaire en main. Il ignore que cette énigme en cache une autre bien plus incroyable encore... Avec ce roman à twists, Valentin Musso nous offre une intrigue aussi redoutable que ludique. Un suspense haletant, dont il serait criminel de révéler les multiples rebondissements.