Ou comment Andreï Sakharov est devenu un militant anti-bombe nucléaire ! Andreï Sakharov grandit dans une famille de scientifiques qui échappe aux purges staliniennes. Fasciné très tôt par le rapport à l'infini, son génie est vite repéré par le Kremlin. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce cerveau brillant travaille au développement d'armes nucléaires pour la Russie communiste. Sa vie bascule quand, horrifié, il découvre la puissance de la bombe qui frappe Hiroshima en août 1945. Après cette démonstration, Staline n'a qu'un objectif : doter l'URSS de la bombe nucléaire ! Et sa volonté ne tolère aucune opposition. Andreï est envoyé dans une base scientifique secrète, avec pour unique mission de faire avancer la recherche avec ses collègues physiciens. Mais l'homme de science cauchemarde, trop conscient de l'objet monstrueux de ses travaux. Durant cette longue période de recherche, il est également témoin d'emprisonnements arbitraires et de sévices envers les dissidents. En 1953, le physicien prodige est à l'origine du premier essai concluant d'une bombe H. Lui qui voulait utiliser l'énergie nucléaire à des fins humanistes comprend que derrière " l'équilibre de la terreur " ou " la dissuasion nucléaire " se cache une tout autre réalité. S'il est désormais un héros pour " services rendus à la nation ", plus les essais font des victimes innocentes et plus Andreï s'insurge. Succédant à Staline en pleine guerre froide, Khrouchtchev poursuit la même obsession. Et si Andreï pouvait mieux faire ? Et s'il était capable de créer la plus grosse bombe jamais vue, la " Tsar Bomba " ? Mais Andreï, accablé, révolté, ne peut plus se taire. Critiquant ouvertement la politique soviétique, il commence à devenir gênant pour les autorités... Fabien Grolleau et Cyril Elophe nous offrent un roman graphique saisissant à travers le parcours d'Andreï Sakharov ! Le duo retrace le destin d'une des personnalités les plus marquantes du XXe siècle, père de la bombe à hydrogène soviétique, mais aussi fervent défenseur des droits de l'homme et prix Nobel de la paix en 1975. Un album documenté, dense et terriblement humaniste qui apporte une réflexion écologique et nous invite à composer avec l'infiniment petit pour mieux comprendre les lois de l'univers... Entre Histoire, poésie cosmique et biopic, une oeuvre riche à lire avant la fin du monde.