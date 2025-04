Le vieil incendie

"Depuis nos retrouvailles, quand je passe à côté d'elle, elle me lance toujours un regard et un sourire, pour me retenir. Je fais comme si je n'avais pas vu. Je ne saurais pas quoi dire". Après quinze ans d'absence, Agathe, scénariste à New York, revient pour la première fois dans son Périgord natal. Elle est accueillie par Véra, sa cadette, qui ne parle plus depuis l'âge de six ans. Au fil des années, les deux soeurs se sont éloignées jusqu'à devenir deux étrangères. Réunies pendant neuf jours pour vider la maison de leur père, elles seront confrontées à leurs souvenirs d'enfance et à la violence des sentiments qui sourd sous leur silence.