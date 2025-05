Pèlerinage sacré sur les traces d'un frère disparu Plus de vingt ans après la mort de leur frère Thomas, Simon et Stéphane Allix se réunissent au Tibet pour entreprendre un pèlerinage sur les traces du disparu, autour du Mont Kailash. Un lieu sacré qui attire des milliers de pèlerins à travers l'Asie, à la croisée de quatre religions : le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïnisme et le bön. Commence pour eux un parcours éprouvant jusqu'à plus de 5 600 mètres d'altitude, sur une distance de cinquante-deux kilomètres. Plus qu'un voyage commémoratif, ce pèlerinage revêt le sens d'une véritable quête spirituelle : à son point culminant, les pèlerins sont invités à déposer sur la montagne une part de leur passé, afin de renaître à eux-mêmes. Laisser derrière soi ses deuils, ses obsessions, s'ouvrir à nouveau à la vie, voilà ce qui a attiré Stéphane et Simon sur ces sommets. Dans les paysages époustouflants du Tibet, les deux frères et leurs compagnons de voyage nous entraînent dans une incroyable aventure humaine, qui les changera profondément. A travers les photographies majestueuses de Mikael Lafontan et le récit inédit de Stéphane Allix se tisse une aventure inoubliable, à la fois intime et sacrée. A propos des auteurs : Journaliste, ancien reporter de guerre, fondateur de l'INREES (Institut de Recherches sur les Expériences Extraordinaires) et du magazine Inexploré, concepteur et présentateur des Enquêtes extraordinaires sur M6, Stéphane Allix a publié plusieurs livres devenus des best-sellers, tels que Le Test, Après... , La Mort n'existe pas. Mikael Lafontan est un photographe et artiste franco suédois qui vit et travaille à Paris. En plus de sa pratique commerciale de la photographie, il a développé depuis ses débuts une écriture personnelle qui témoigne de son rapport intime avec la nature.