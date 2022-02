Loup y es-tu ?

Dans les bois, personne ne vous entendra crier... Quelque chose de mauvais hante les sentiers de New Forest. D'abord, ce sont des cadavres de chevaux sauvages démembrés. Puis ce sont des hommes et des femmes innocents dont les cris de désespoir résonnent encore entre les arbres. Mais personne ne les entend... Traqués par une présence sans visage, les victimes sont transpercées de flèches et pendues aux chênes de la forêt. La détective Helen Grace doit faire face à un nouveau cauchemar. Pourquoi des campeurs sans défense sont-ils pris pour cible ? Que signifient leurs assassinats ? Est-ce un psychopathe ? La forêt demande-telle des sacrifices ? Helen devra affronter les ténèbres les plus sombres pour résoudre son enquête la plus complexe et plus macabre à ce jour. PRESSE : " Tendu, palpitant, vraiment excellent". (The Sun) " Captivant et glaçant. " (The Times) " Un thriller atroce et captivant. " (Sunday Mirror) " L'inspectrice Helen Grace est une héroïne vraiment rafraîchissante... Arlidge peint un tableau glaçant. " (Daily Mail) " Le romancier excelle dans l'art de faire rebondir une intrigue, d'explorer des domaines très inté-ressants même s'ils semblent ne pas avoir de liens avec le ou les meurtriers. [... ] M. J. Arlidge fait preuve d'une belle imagination et met en scène des actions étonnantes jusqu'à une conclusion remarquable, bouclant de belle manière un récit qui ne cesse de croître en tension " (lelittéraire. com) " Un thriller hautement addictif " (Babelio) " Une plongée cauchemardesque en forêt où des corps sont retrouvés pendus dans de macabres mises en scène. Qui sont ces victimes apparemment sans histoire ? L'équipe d'Helen va se mettre à creuser dans leur passé afin de pouvoir démêler cette enquête oppressante et passionnante ! Des chapitres très courts, des sueurs froides, des scènes à couper le souffle. " (Fnac Rosny 2)