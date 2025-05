Aristote à la plage

Quelle vision du monde propose l'un des plus éminents philosophes ? Philosophe grec né en 384 av. J. -C. , élève de Platon à l'Académie, fondateur du Lycée d'Athènes, précepteur d'Alexandre le Grand, Aristote est à l'origine de nombreuses générations de philosophes. La pensée de cet amoureux de la nature se distingue par une exploration systématique des domaines de connaissance de son temps, de la biologie à la rhétorique, de la logique à la poétique en passant par la politique ou l'économie : un véritable encyclopédiste avant l'heure ! Dans cette synthèse de l'oeuvre complète d'Aristote, Elsa Godart explore une pensée hors du temps et nous guide à travers un impressionnant corpus dont les notions essentielles ne cessent d'éclairer notre époque. La sagesse pratique d'Aristote, dont l'un des enjeux est de bien vivre ensemble, n'a pas encore révélé tous ses secrets.